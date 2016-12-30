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Порода: Словацкий чувач

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Порода: Немецкая овчарка

Цена: 100 р.



Комментарии:

30.12.2016 02:36:24

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AnthonyShisk

13.12.2016 21:29:36

хочу такого щеночка

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Alinka

13.12.2016 21:29:36

хочу такого щеночка

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Alinka


Статьи:

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desbemamer1970

04.01.2017 15:16:44

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Carusel

03.01.2017 22:44:26

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Sambucus Mengo Celebration
Владелец: ulian
Порода:
Пол: мальчик
Д/р: 12.11.2011
БОН ПЛЕЗИР КАРДЕН
Владелец: bonplaisir@bonplaisir.ru
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Д/р: 06.12.2013
БОН ПЛЕЗИР НОТА БЕНЕ
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Д/р: 01.11.2014
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